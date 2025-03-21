Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Son Düzlüğe Güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir Türkiye için son düzlüğe güvenlerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Son Düzlüğe Güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörizme karşı kararlılığını vurguladı. Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyledilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz," şeklinde konuşarak hedeflerinin net olduğunu belirtti.

Kararlılık ve Güven Mesajı

Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve geleceğe yönelik güvenini ortaya koyuyor. Ülke olarak birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelineceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı
2
Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi
3
Siirt'te Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı İlan Etmeye Davet Ediyor
5
Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor
6
İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek