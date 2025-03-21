Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Son Düzlüğe Güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörizme karşı kararlılığını vurguladı. Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyledilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz," şeklinde konuşarak hedeflerinin net olduğunu belirtti.

Kararlılık ve Güven Mesajı

Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve geleceğe yönelik güvenini ortaya koyuyor. Ülke olarak birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelineceğini ifade etti.