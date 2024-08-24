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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin İnşasına Başlandığını Duyurdu

Erdoğan, İstanbul Tersanesi'nde TF-2000 muhribinin inşasıyla denizden hava savunmasını güçlendireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin İnşasına Başlandığını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TF-2000 Projesini Duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi’nde yeni bir askeri projeye start verildiğini belirtti. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi inşası ile ülkemizin denizden hava savunma kabiliyetinin arttırılacağını vurguladı.

Projenin Hedefleri

Bu projenin amacı, Türkiye’nin hava savunma sistemlerini deniz unsurları ile daha entegre bir şekilde çalışır hale getirmek. Erdoğan, bu yaklaşımın ulusal savunma stratejisi açısından kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Tersanesi’nde inşasına başlanacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız."

Türkiye’nin Savunma Sanayisindeki İlerleyişi

Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli üretim kapasitesinin artırılmasına ve dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli bir katkı sağlayacak.

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