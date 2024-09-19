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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ve erkek sporcuların desteklenmesine vurgu yaptı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Türk futbolunun geleceğini konuştu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Kabul sırasında, tüm sporcuların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kadın, erkek, olimpik, paralimpik farkı gözetmeksizin ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz," ifadesini kullandı.

Türk Sporunun Gelişimi

Erdoğan, sporun uluslararası alandaki önemine dikkat çekerek, "Türkiye genç ve dinamik nüfusuyla birçok spor dalında büyük başarılara imza atmıştır. Hükümetlerimiz döneminde tüm spor dallarına destek verdik," şeklinde konuştu. Ayrıca, futbolun Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Adil Spor Yönetimi ve Gelecek Vizyonu

Cumhurbaşkanı, Türk futbolunun geleceği için, kulüplerin finansal yapılarının düzeltilmesi ve müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı. "Kimsenin etkisi altında kalmadan doğru kararlar vermeniz, Türk futbolunun önünü açacaktır," diyerek yöneticilere çağrıda bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Yanıtı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kabul için teşekkür ederek, "Biz, sizin yolunuzdan yürüyoruz. Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini sağlamak için çalışacağız," dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca, ülke genelindeki spor tesislerinin artışına da vurgu yaptı.

Toplantıya Katılanlar

Buluşmaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer yetkililer de katıldı. Erdoğan, toplantıda Türk futboluna katkı sağlayan tüm yöneticilere ve sporculara teşekkür etti.

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