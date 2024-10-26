Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Konutları'nda 130 Bininci Anahtar Teslim Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi'nde gerçekleştirilen TOKİ Konutları'nın 130 bininci anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katıldı.
Tören Detayları
Bugün saat 14:00'te Hatay'da düzenlenen etkinlik, konut sahiplerini bir araya getirerek tüm Türkiye'de yapılan konut projelerinin önemine dikkat çekti.
Etkinliğin önemi: Bu tür açılışlar, sosyal konut projelerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlarken, konut piyasasının da canlanmasına katkı sağlıyor.