DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.288.875,44 0,3%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Konutları'nda 130 Bininci Anahtar Teslim Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslim töreninde konuştu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 03:31
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 03:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Konutları'nda 130 Bininci Anahtar Teslim Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi'nde gerçekleştirilen TOKİ Konutları'nın 130 bininci anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katıldı.

Tören Detayları

Bugün saat 14:00'te Hatay'da düzenlenen etkinlik, konut sahiplerini bir araya getirerek tüm Türkiye'de yapılan konut projelerinin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin önemi: Bu tür açılışlar, sosyal konut projelerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlarken, konut piyasasının da canlanmasına katkı sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyaz Saray'dan İsrail'in İran'a Yönelik Operasyonlarına Destek
2
Senegal'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlamaları Gerçekleşti
3
Tahran'da Patlama Sesleri: Detaylar Ortaya Çıkıyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Konutları'nda 130 Bininci Anahtar Teslim Törenine Katıldı
5
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
İran'da İsrail Hava Saldırıları İddiası
7
İsrail, İran'daki Askeri Hedeflere Saldırıda Bulundu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu