Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde: Meydanlarda söz verip unutanlardan değiliz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 369 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, hükümetin yaptığı hizmetleri, su kaynaklarının önemini, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve su tasarrufu çağrısını anlattı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 369 tesisin toplu açılış törende yaptığı konuşmalarda Erdoğan'ın, "Biz meydanlarda verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Biz seçim dönemi esip gürleyip sonra sesi soluğu çıkmayanlardan değiliz. Biz Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin tamamında ayak izi olan bir iktidarız." sözleri dikkat çekti.

Sözlerine devam eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin neresine giderseniz gidin hükümetimizin bir eserini, mührünü mutlaka görürsünüz. Mevcutla hiçbir zaman yetinmiyor, hizmet halkamızı büyütüyoruz. Bu eserlerin imzasında emeği geçenlere ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Su kaynaklarının önemine vurgu yapan Erdoğan şu sözlerle konuşmasına devam etti:

"Dünyada en fazla olan kaynak sudur. Fakat bu suyun yüzde 97,5'luk kısmı deniz ve okyanuslardaki tarıma ve tüketime uygun olmayan sudan oluşuyor. Göllerde ve derelerde bulunan su miktarı denizde damla gibidir. Su meselesini en stratejik kaynaklardan biri yapan faktör budur."

Konuşmasının devamında iklim değişikliğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Dünyanın pek çok yerinde su sınırsız bir kaynak olarak görülüyor. Bu tamamen yanlış bir algıdır. Su kaynakları sınırsız değildir. Su giderek azalan bir kaynaktır. Kirliliğin etkisiyle temiz su kaynakları hızla azalıyor. İklim değişikliğine bağlı olarak afetlerin sıklığı ve şiddeti artmaktadır. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşana kadar çabalarımızı sürdüreceğiz."

ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'deki su tüketimine de vurgu yapan Erdoğan, kaynakları iyi değerlendirmek üzerine yaptığı açıklamalarda,

"Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Su kaynaklarımızı kirletmek ihanete eş değer bir gaflettir. Kaynaklarımızı doğru yönetip suyu idareli kullanmalıyız. Bunda gelecek nesillerin de hakkı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız." sözlerini kullandı.