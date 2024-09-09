Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'ya Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önemine vurgu yaparak, "Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı olan TSK'nın güçlenmesine katkı sağlayacak her adımın yanındayız" şeklinde açıklamada bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rolü

Erdoğan, TSK'nın ulusal güvenlik ve barış için yaptığı kritik görevleri takdir ettiklerini sözlerine ekledi. TSK'nın gücüne verilen önem

Ülkenin savunma kapasitesinin artırılması adına atılacak adımların destekleneceğini ifade etti.