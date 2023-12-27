Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu: Terörün amacı bizi yıldırmak ama başaramayacak

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, eğitimden sağlığa her alanda başarılarını anlattı. "Terör saldırıları bizi asla yıldıramaz, kutlu yürüyüşümüz devam edecek" dedi. PKK'nın hain saldırısında 12 şehit veren Türkiye, 36 saat içinde 54 teröristi etkisiz hale getirdi. Erdoğan, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" diye konuştu.

BAŞARI DESTEKLENDİKÇE BÜYÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni konuşmasında başarılı bilim insanlarını ödüllendirmenin ve takdir etmenin kültürümüzün bir parçası olduğunu söyledi. Erdoğan, bilim dünyasına katkı sunan tüm bilim insanlarını tebrik etti. Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken satır başları şu şekilde:

Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. İyi olanı, başarılı olanı ülkemizin önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek, insanlığın ortak ilim hazinesine katkı yapanı takdir etmek görevimizdir.

Başarılar desteklendikçe büyür, sahip çıkıldıkça gelişir, toplum tarafından kıymeti bilindikçe serpilir. Taltif ve takdir edilen her başarı yeni çalışmaların ilham veren yeni hikayelerin önünü açar.

Takdim edeceğimiz TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri ile işte bunu yapmanın gayretindeyiz. İlmi çalışmaları ve çığır açıcı eserleri ile bilim dünyasına değerli katkılar sunan ülkemizin müreffeh yarınları adına gece gündüz çalışan tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

BİLİM İNSANI SAYIMIZ 28'E YÜKSELDİ

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. 3 bilim insanı uluslararası akademi ödülü, 34 genç bilim insanı GEBİP ödülü, 13 bilimsel telif eseri TESEP ödülü aldı. Bu ödüllerle birlikte TÜBA Akademi bilim insanı sayısı 28'e yükseldi. Ödülleri takdim eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerine layık görüldü. Uluslararası TÜBA Akademi Ödüllerini bu yıl sağlık ve yaşam bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde 3 bilim insanımıza veriyoruz. Bu 3 ödülle TÜBA Akademi ödüllü bilim insanı sayımız 28'e yükseliyor.

Üstün başarılı genç araştırmacılara verilen TÜBA GEBİP ödüllerini ise 24 farklı üniversiteden 34 genç bilim insanımıza takdim edeceğiz. Böylece TÜBA GEBİP ödülü kazanan bilim insanı sayımız 644'e ulaşıyor. Bilimsel telif eseri ödüllerinde 13 Türkçe bilimsel telif eserimiz ödül almaya hak kazandı.

TÜRKİYE GELECEĞE GÜVENLİ ADIMLARLA

Her alanda başarılı bir ülke profili çizen Türkiye'nin geleceğe güvenle ilerlediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye yeni bir asra yelken açarken geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır.

Eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarıyla ülkemiz bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline gelmektedir. İçinde bulunduğumuz asrın milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağını bilmenizi istiyorum.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Törendeki konuşmasında terör ile mücadele konusunda da ek bir parantez açan Erdoğan şehitlerimizin kanının yerde bırakılmadığını vurguladı. Öte yandan araştırma-geliştirme çalışmalarındaki başarılı ilerleyişe dikkat çeken Erdoğan'ın konuşmasında söz araları şu şekilde:

12 evladımız şehit oldu. Bakın 36 saat 54 terörist yok edildi. Şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak.

81 ilimizde üniversitelerimiz var. Şu anda üniversitenin olmadığı ilimiz yok. Şimdi benim hocalarım Şırnak'taki üniversiteye gidiyor oranın evlatlarına eğitim-öğretim veriyor. Oradan da bilimciler çıkıyor. Hakkari'den çıkıyor mu, çıkıyor. Mesele bu ufku yakalayabilmektir.

Tüm coğrafi bölgelerimizde üretken bir araştırma-geliştirme ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sıfır olan tasarım merkezi sayımızı 329'a çıakrdık. Teknopark sayısı 2'den 101'e çıktı. 125 dene-yap teknoloji atölyesi kurduk.