Cumhurbaşkanı Erdoğan Turizm Gelirlerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turizm Gelirleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında devraldıkları turizm gelirlerinin 8,5 milyar dolardan 2023 yılına gelindiğinde 56 milyar dolar seviyesine yükseldiğini duyurdu.

Başarı Hikayesi

Erdoğan, bu rakamlarla birlikte Türkiye'nin turizm alanında kaydettiği başarıyı vurgulayarak, ülkenin bu alandaki potansiyelinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Turizm Stratejisi

Bu açıklamalar, Türkiye’nin turizm stratejisinin etkili bir şekilde uygulandığını göstermekle birlikte, gelecekteki hedefler açısından da umut verici adımlar olarak değerlendirilmektedir.