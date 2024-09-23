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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC etkinliğinde Türk-Amerikan toplumuna mesajlar verdi, terörle mücadelede destek isteyerek değerlere sahip çıkılmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 03:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 03:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından New York'ta düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Etkinlikte, Türk toplumunun karşılaştığı zorlukların altını çizen Erdoğan, "Amerikan karar alıcıları ve ticari çevreleri yalana boğarak menfaat sağlamaya çalışan örgüt üyeleri Türk toplumunda bölünme yaratmaya çalışıyorlar," dedi.

TASC'a Teşekkür ve İş Dünyasına Vurgu

Etkinliğe ev sahipliği yapan TASC'ye teşekkür eden Erdoğan, Türk kültür ve değerlerini ABD'de tanıtmaya yönelik çabaları nedeniyle TASC temsilcilerini kutladı. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk girişimcilerin başarılarının Türkiye'nin gururu olduğunu belirtti. Bölünme ve Ayrışmaya Dikkat!

Erdoğan, birlik ve beraberliğin Türk toplumunun çıkarları için önemli olduğuna değinerek, Türk kültürünün yeni nesillere aktarılmasının gerekliliğini vurguladı. "Entegrasyona varız ama asimilasyona karşıyız," diyerek, Türk toplumunun kimliğini korumasının önemine dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Türk Toplumunun Rolü

Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veren Türk-Amerikan toplumuna teşekkür eden Erdoğan, "FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelede sizlerin desteği çok önemli," dedi. Terörün, yalnızca Türkiye için değil, yurtdışındaki vatandaşlar için de tehdit oluşturduğunu ifade etti. İslam ve Yabancı Düşmanlığına Dikkat!

Erdoğan, Avrupa’da İslam ve yabancı düşmanlığının vatandaşların huzurunu tehdit ettiğini belirtirken, bu suçların yasalarla tanınması gerektiğini savundu. "Irkçılıkla mücadelede kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Barış Çabaları ve Diplomasi Vurgusu

Ukrayna'daki savaşın bölgesel istikrarı tehdit ettiğine dikkat çeken Erdoğan, "Dökülen her damla kanı büyük bir kayıp olarak görüyoruz," diyerek adil barış için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Bu anlayışla, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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