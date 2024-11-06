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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Güçlü Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zirve, "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla yapıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, Türk dünyasının ortak geleceği için sıkı bir iş birliği çağrısında bulundu. "Bizler bugünlere yürüyerek, engelleri aşarak ve gerektiğinde de kanatlarımızla tırmanarak geldik. Ancak hâlâ katetmemiz gereken ciddi bir mesafe var," dedi.

Kazakistan ve Kırgızistan'a Teşekkür

Erdoğan, dönem başkanlığını devreden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederken, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a da ev sahipliği için şükranlarını sundu.

Türk Dünyasının Geleceği

Cumhurbaşkanı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 15. yılını kutlayarak, İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesi ışığında hareket ettiklerini vurguladı. "Zirvenin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bölgesel Sorunlar ve Çözüm Arayışları

Erdoğan, Güney Kafkasya'daki barış umuduna da değinerek, "Azerbaycan'ın elde ettiği kazanımların kalıcı hale gelmesi için bir barış anlaşması imzalanmasını umuyoruz" dedi. Filistin'deki durum hakkında ise, uluslararası toplumun acil adımlar atması gerektiğini belirtti.

Ortak Dili Geliştirme Çalışmaları

Ortak dil ve alfabeye ilişkin de bilgiler veren Erdoğan, 34 harften oluşan yeni Türk alfabesi üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı. Ayrıca, Türk dünyası arasında ticaretin geliştirilmesinin önemine de dikkat çekti.

Erdoğan, taşınması gereken adımlar konusunda, "Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hazır, diğer ülkelerin de aynı iradeyi göstermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak, Türk Dünyası'nın ortak hedefleri doğrultusunda kararlı duruş sergilenmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı, "İnanmak, basamakların çıkamadığı yere kanatlarınla tırmanmaktır" diyerek, tüm katılımcılara birlik çağrısı yaptı.

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