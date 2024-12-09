Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti Suriyeli Mazlumlara Kucak Açmanın Şerefini Taşıyacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin Suriyeli mazlumlara kucak açma geleneğini ve bu yardımın önemini vurguladı.

Türk Milletinin İnsani Yardımı

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türk milleti kara günlerinde Suriyeli mazlumlara kucak açmasının izzetini bir şeref payesi olarak ebediyen taşıyacaktır" sözleriyle, milletimizin yardımseverliğini ve insani duygularını ön planda tutarak, bu süreçteki dayanışmanın altını çizdi.

Bu açıklama, Türkiye'nin göçmen krizine karşı gösterdiği duyarlılığın ve insani yardım politikalarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.