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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Ordusu İslam'ın Bayraktarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun İslam'ın bayraktarlığını yaptığını vurguladı ve kimsenin ordunun konumunu sorgulamaması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Ordusu İslam'ın Bayraktarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Ordusu Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun önemine dikkat çekerek, "Bu ordu, 3 kıta 7 iklimde İslam'ın bayraktarlığını yapan şanlı bir ordudur" dedi. Erdoğan, ordunun konumunu herkesin gayet iyi bildiğini vurguladı.

Orduya Yönelik Mesajlar

Erdoğan, aynı zamanda kimsenin bu orduyu sağa sola çekmemesi gerektiğinin altını çizdi. Türk ordusunun tarih boyunca elde ettiği başarıların, milletin güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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