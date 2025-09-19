Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayiinin hamleleri tüm dünyada konuşuluyor

Erdoğan, Türk savunma sanayiinin küresel atılımlarını ve ambargolara rağmen elde edilen kazanımların tesadüf olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:39
Ambargolara rağmen elde edilen kazanımlar tesadüf değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemelere dikkat çekti ve sektörün uluslararası arenadaki konumuna işaret etti.

"Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir."

Erdoğan'ın açıklaması, Türk savunma sanayiinin artan görünürlüğünü ve elde edilen sonuçların arkasındaki kararlılığı öne çıkarıyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir ifadesi, sektöre verilen desteğin ve yürütülen stratejilerin altını çizdi.

