Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Amerikalı İş İnsanlarıyla Ekonomik İşbirliklerini Görüştü

Erdoğan, Türk ve Amerikalı İş İnsanlarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ekonomik ve ticari konular, Amerika ile münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika, son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu." şeklinde ifadelerde bulundu.

İkili Ticarette Hedef: 100 Milyar Dolar

Erdoğan, Türkiye'nin ikili ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştığını belirterek, ticarette 100 milyar dolarlık ortak hedefe ulaşmanın mümkün olabileceğine inandığını belirtti. Ancak, gümrük vergileri ve tek taraflı uygulamaların bu hedefe ulaşma sürecini zorlaştırdığını kaydetti. Türkiye'nin Ekonomik Büyüme Verileri

Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda ortalama %5,4 büyüyerek, altyapıya 270 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını söyledi. Havalimanı sayısının iki katından fazla arttığını ve ihracatın 20 yılda 20 kat artış gösterdiğini ifade etti.

2024'te Kredi Notu Artışı Beklentisi

Cumhurbaşkanı, 2024 yılında kredi notunun 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke olmanın Türkiye için önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Yüksek Teknoloji Yatırımları Hedefi

Erdoğan, Türkiye’nin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline gelmek üzere çeşitli alanlara nitelikli destekler vereceğini belirtti.

Amerika ile Enerji İşbirliği

Enerji alanındaki işbirliğinin gelişimini de vurgulayan Erdoğan, "Amerika artık en büyük tedarikçimiz. Bu ilişkiyi uzun vadeli bir sözleşmeyle güçlendirmeyi hedefliyoruz," dedi. Savunma Sanayi ve İşbirliği

Erdoğan, savunma sanayi alanında işbirliğinin kısıtlamalar nedeniyle potansiyelinin gerisinde kaldığını belirtti. F-16 modernizasyon projesinin bu alanda yeni bir sayfa açacağını düşündüğünü ifade etti.

Yatırım Kolaylıkları Talepleri

Toplantıda, Türk firmalarının Amerikan pazarına girişi açısından vize kolaylıkları gibi desteklerin sağlanmasının önemine de dikkat çekildi. Erdoğan, "Türk firmalarının yer alacağı yeni projelerde birlikte görmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.