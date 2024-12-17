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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB İlişkilerinin Güçlendirilmesi Gerektiğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB İlişkilerinin Güçlendirilmesi Gerektiğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-AB İlişkileri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Erdoğan, aday ülke olarak Türkiye'nin bu iradeye sahip olduğunu ifade etti.

Geleceğe Yönelik İlişkiler

Gerçekleştirilen açıklamalar, Türkiye-AB ilişkilerinin önemi ve geleceği konusunda kritik bir noktaya işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları öne çıkararak, her iki taraf için de kazançlı olacak bir işbirliğinin gerekliliğine dair görüşlerini paylaştı.

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