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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İlişkileri Hakkında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile geçmiş işbirliklerini ve Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İlişkileri Hakkında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Donald Trump ile daha önceki başkanlık dönemlerinde işbirliği yaptıklarını hatırlatarak, "Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da, Türkiye ve ABD’nin model ortaklığı tartışılmaz" ifadesine yer verdi.

Model Ortaklık Vurgusu

Erdoğan’ın bu açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin stratejik ortağı konumundaki ABD ile olan işbirliğinin önemi vurgulanmış oldu.

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