Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD Ticaret Hacmini Yükseltmeyi Hedefliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ticaret Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile olan ticaret ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl ticaret hacminin 30 milyar doları aştığını belirten Erdoğan, "Bu rakamı 100 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğimiz kanaatindeyiz" dedi.

Ticaret Hacminin Artırılması İçin Stratejiler

Erdoğan, Türkiye'nin ticaret potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini ifade etti.

Bu bağlamda Türkiye’nin ticaret hacmini artırma hedefinin, ekonomik kalkınma ve dış ticaret dengesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.