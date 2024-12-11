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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Aynularab'a İlişkin Tarihi Destanı Hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aynularab saldırıları sırasında Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı yardımları vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Aynularab'a İlişkin Tarihi Destanı Hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarihi Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aynularab bölgesine yönelik DEAŞ saldırılarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında, bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürdü ülkesine kabul eden Türkiye'ydi, bizim hükümetimizdi" dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye Destek Rolü

Bu ifadelerle Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli Kürtler için göstermiş olduğu dayanışmayı ve yardımı vurguladı. Ülkemizin tarihteki bu önemli duruşu, uluslararası kamuoyunda da takdirle karşılandı. Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım politikalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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