Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Büyüyen Muhalefet Açığına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefetin sorun çözmek yerine engelleme çabalarında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Büyüyen Muhalefet Açığına Dikkat Çekti

Erdoğan, TBMM Grup Toplantısında Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır ve bu açık hızla büyümektedir" diyen Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirdi.

Muhalefet Açığı ve Çarpık Anlayış

Erdoğan, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken, "Son 22 yılda tüm uğraşlarımıza rağmen bu açığın kapatılması noktasında sonuç alınamadı. Muhalefet, siyasi rekabeti husumete dönüştürmekten vazgeçmiyor" dedi. Açıklamalarında muhalefetin geçmişteki eylemlerine de atıfta bulunarak, Gezi Olayları, FETÖ darbe girişimi gibi olaylarda muhalefetin tutumunu hatırlattı.

CHP ve Özgür Özel Üzerine Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Özel, siyasi ciddiyet ve olgunluktan yoksun bir üslup sergiliyor ve yaptığı açıklamalarla kendisini rezil etti" ifadelerini kullandı. Özel'in sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmaya çalışırken gösterdiği çaba da eleştirildi.

Sözün Önemi ve Siyasi Ciddiyet

Erdoğan, siyasette sözü dikkatli kullanmanın önemine vurgu yaparak, Özel'in kendisini toparlaması gerektiğini belirtti. "Millet, bizleri çalışmamız ve üretmemiz için buraya gönderdi. Şikayet etme lüksümüz yok" dedi.

Geleceğe Dönük Hedefler

Son olarak, muhalefetin neyle meşgul olduğunun kendileri için bir önemi olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz işimize bakacağız, hedeflerimize odaklanacağız" şeklinde konuştu.

Gelişmelerin devam edeceği bildirildi.

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