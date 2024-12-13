Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, DEAŞ ile Mücadelede Tek NATO Ülkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile İlişkisini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile gerçekleştirdiği mücadelede, NATO üyesi olarak öne çıktığını belirtti. Erdoğan, söz konusu mücadelede sadece Türkiye'nin göğüs göğse çarpışmalar yaşadığını ifade ederek, bu durumun çarpıcı bir önem taşıdığını vurguladı.

PKK ve Uzantılarına Dikkat Çekti

Erdoğan, PKK ve uzantılarının mevcut durumlarını fırsata çevirme çabalarını engellemeye yönelik kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı. Bu çabaların önlenmesinin, ulusal güvenlik açısından kritik bir adım olduğuna dikkat çekti.