DOLAR
34,87 0%
EURO
36,59 0,02%
ALTIN
3.008,48 0,03%
BITCOIN
3.481.271,55 -0,03%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, DEAŞ ile Mücadelede Tek NATO Ülkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile olan mücadelesinde PKK'nın fırsatlarını engelleyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, DEAŞ ile Mücadelede Tek NATO Ülkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile İlişkisini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile gerçekleştirdiği mücadelede, NATO üyesi olarak öne çıktığını belirtti. Erdoğan, söz konusu mücadelede sadece Türkiye'nin göğüs göğse çarpışmalar yaşadığını ifade ederek, bu durumun çarpıcı bir önem taşıdığını vurguladı.

PKK ve Uzantılarına Dikkat Çekti

Erdoğan, PKK ve uzantılarının mevcut durumlarını fırsata çevirme çabalarını engellemeye yönelik kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı. Bu çabaların önlenmesinin, ulusal güvenlik açısından kritik bir adım olduğuna dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor
2
13 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Faaliyetler
3
Arap ve Türkiye Dışişleri Bakanları Ürdün'de Suriye'yi Tartışacak
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
5
Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
6
Avrupa Parlamentosu Heyeti Tiflis'te AB Yanlısı Gösterilere Katıldı
7
İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne Tıbbı Konvoyu Engelledi

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar