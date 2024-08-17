Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Deprem Tehdidini Unutmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklamaları

Türkiye'nin deprem riski konusunda uyarılar sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadık" dedi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Erdoğan, bu bağlamda önemli bir adım attıklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konutun inşasını sağladık" ifadesini kullandı. Bu projelerin, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını amaçladığını vurguladı.