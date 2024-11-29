Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Düzensiz Göçle Mücadelede Kararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzensiz Göç Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin kararlılığını yineledi. Erdoğan, "Düzensiz göç baskısıyla yüzleşen her devlet gibi elbette Türkiye de illegal göç akımlarıyla mücadelesini tavizsiz sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Mücadele Stratejisi

Erdoğan, Türkiye'nin düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda aldığı önlemler ve uygulamaları aktardı. Ülkenin bu alandaki stratejileri, uluslararası normlara ve insan haklarına saygı göstererek yürütülmektedir.

Özetle, Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'nin göç politikalarındaki kararlılığını ve ulusal güvenlik açısından önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.