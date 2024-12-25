Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Büyüme Hedefinde Kararlı İlerliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda sağlıklı bir ivme kazandığını belirtti. yaptığı açıklamalarda, "Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Ekonomik Göstergelerin Önemi

Erdoğan, Türkiye'nin güçlü ekonomik göstergeleri sayesinde uluslararası alanda rekabet gücünü artırdığını vurguladı. Yatırım ve üretim alanındaki artışın yanı sıra, istihdamdaki gelişimlerin de büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.