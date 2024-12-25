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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Büyüme Hedefinde Kararlılıkla İlerliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine ulaşma çabalarını TBMM'de vurguladı, yeni asgari ücreti açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Büyüme Hedefinde Kararlılıkla İlerliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Büyümenin Temellerini Masaya Yatırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Erdoğan, ekonomiye yönelik değerlendirmesinde, "Kusura bakmayın, emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz, yedirtmeyiz" diyerek muhalefetin tutumunu eleştirdi. Ayrıca, borçlarını ödemekte zorlananların, asgari ücret gibi konularda eleştirilerde bulunmalarını da sert bir dille değerlendirdi.

Yeni Asgari Ücret Ve Artışlar

Cumhurbaşkanı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlediğini duyurdu. Bu rakamın 2024 yılına göre net %30 artışa denk geldiğini belirten Erdoğan, "Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi" dedi.

Erdoğan, asgari ücretin 2002’de 184 TL, yani döviz bazında 126 dolar iken, son artışla birlikte 628 dolara çıktığını vurguladı.

2025 Yılına Dair Vizyon

Yeni asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 2025 yılı bütçesinin milletin sahiplenmesi ile hayata geçirileceğini bildirdi. Erdoğan, "İstikrar içinde büyümeyi ve kalıcı sosyal refah artışını amaçlayan vizyonumuzu gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünün 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla ile büyüme hedefinin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Binlerce Yılın Sahibi Olduğumuz Topraklar

Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin tarihi sürecine de vurgu yaparak, "Biz bu toprakların misafiri değil, binlerce yıllık ev sahibiyiz" şeklinde konuştu. 2024 yılına geçerken, tarihin önemli dönüm noktalarına da değinerek, bu yıl Malazgirt Zaferi'nin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunun, Osmanlı'nın kuruluşunun, İstanbul'un Fethi'nin ve Cumhuriyet'in ilanının yıldönümlerinin kutlanacağını belirtti.

Erdoğan, "Devlet ve toplum hayatımızın bu hızlı devinimi içerisinde tarihe iz bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz"

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