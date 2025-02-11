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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin çatışmalara ve depreme rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmalara Rağmen Büyüme

Erdoğan'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin dayanıklılığını ve ekonomideki istikrarı koruma çabalarını ön plana çıkarıyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan zorluklara karşın, Türkiye'nin ekonomik büyüme ivmesini yakalamış olması, pek çok uzman tarafından takdirle karşılanıyor.

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