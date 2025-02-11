Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda Ekonomik Başarılara Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Malezya İş Forumu kapanışında, Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdüğünü vurgulayarak, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız 'asrın felaketi' olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor." dedi.

Stratejik Ortaklık ve İşbirliği

Erdoğan, konuşmasında geçen yıl Türkiye ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, bu iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağlarının 500 yıllık bir geçmişe dayandığını açıkladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulmasını kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, iş dünyasının bu güçlü ortaklığın lokomotifi olduğunu ifade etti.

İhracat ve Yatırımlardaki Başarı

Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolar yatırım yaptığını ve ihracatın bu süreçte 20 kattan fazla arttığını vurguladı. Ayrıca, dünya ihracatından aldıkları payı iki katına çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısının 6 binden 80 binin üzerine çıktığını aktaran Erdoğan, son 1,5 yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydetti.

Yeni Hedefler ve Ticaret Hacmi

Erdoğan, Malezya ile 2024 yılı için 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin belirlendiğini ve yeni hedefin 10 milyar dolar olarak tespit edildiğini ifade etti. Malezya'nın Türkiye'ye, 2023 yılında ASEAN ülkeleri arasında en fazla yatırım yapan ikinci ülke olduğunu da açıkladı.

Savunma ve Ortak Projeler

Cumhurbaşkanı, Malezya'nın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak savunma sektöründe yapılan işbirliklerinin meyvelerini topladıklarını söyledi. Özellikle ASELSAN ve HAVELSAN gibi savunma sanayi firmalarının başarılı projeler yürüttüğünü belirtti.

Gelecek Fırsatları ve İşbirliği

Erdoğan, Türkiye'nin geniş yatırım fırsatlarına sahip olduğunu ifade ederek, Malezyalı iş insanlarını Türkiye'yi bir üretim merkezi olarak değerlendirmeye davet etti. Ayrıca, yenilenebilir enerji, katılım finans ve helal turizm gibi sektörlerde işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında iki ülkenin öncü rol oynayabileceğine inancını dile getirdi ve Malezya'nın 2025 ASEAN dönem başkanlığı sırasında ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

Son olarak, Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nun iki ülke iş dünyaları arasında yeni ortaklıkların gelişmesine vesile olmasını umarak, emeği geçen tüm kuruluş ve kişilere teşekkür etti.