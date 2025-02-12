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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Endonezya Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Endonezya ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Endonezya Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Endonezya Ticaretini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticari ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Türkiye-Endonezya) Ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan, karşılıklı ticaretin artırılması için yapılması gereken çalışmaların önemi üzerinde dururken, ortak projelerle iki ülkenin de ekonomik potansiyelini maksimize edebileceğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda atılacak adımlar, hem Türkiye hem de Endonezya için büyük fırsatlar barındırıyor.

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