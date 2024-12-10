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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Gazze'deki Kan Deryasının Son Bulması İçin Hazır!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda Gazze ve Suriye konularına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Gazze'deki Kan Deryasının Son Bulması İçin Hazır!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansında önemli mesajlar verdi. Konferansta, Türkiye'nin Gazze'deki insani durumu ele aldığını belirten Erdoğan, "Türkiye, Gazze'deki 'kan deryası'nın artık son bulması için değil, elini, tüm vücudunu taşın altına koymaya hazırdır" dedi.

Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Erdoğan, bölgede kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisine ve barışa fırsat tanınması gerektiğini belirttik. Bunun için değişen dinamiklerin elverişli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Suriye'deki Durum ve Gelecek

Erdoğan, Suriye’de son günlerde meydana gelen büyük değişikliklere dikkat çekti. Esed'in Suriye'den kaçtığını belirten Erdoğan, "Zalimler kaybetmiş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır. Suriye'de 61 yıldır süren kötülük artık sona ermiştir" dedi.

Türkiye'nin Suriye Politikası

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirterek, inşaat ve iyileştirme süreçlerinde Suriyelilere gerekli desteği vereceklerini ifade etti. Ayrıca, Irak’taki gelişmelerin de Türkiye için önem taşıdığına vurgu yaptı.

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Politikası

Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi uluslararası süreçlerin önemine değinerek, "Ateşe benzin dökmenin değil, yangını söndürmenin gayretindeyiz" dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranının %80'in üzerine çıktığını da belirtti.

Kültürel Irkçılık ve İslam Düşmanlığına Dikkat

Erdoğan, Batı ülkelerinde artan kültürel ırkçılığın ve İslam düşmanı akımların eylemlerine karşı toplumun bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Diplomatlardan bu saldırılara karşı etkin mücadele etmelerini istedi.

Büyükelçilere Mesaj

Son olarak, büyükelçilere başarılar dileyen Erdoğan, Türk diplomasisinin küresel meselelerde daha aktif bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi. "Büyükelçilerimizin Türk dünyası ile entegrasyonu güçlendirmesi kritik önem taşımaktadır" dedi.

Erdoğan, tüm bu konularda uluslararası işbirliklerinin artırılması gerektiğine ve diplomatların, ülkedeki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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