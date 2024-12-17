Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimcilik Buluşması'na Video Mesaj Gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Girişimcilik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimcilik Buluşması programına gönderdiği videoda, Türkiye'nin 33 milyona yaklaşan istihdamı ile sanayi üretimi ve ihracatta rekorlar kırdığını belirtti.

Ekonomik Başarılar ve Büyüme Oranları

Erdoğan, ''Geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız ve 256 milyar dolarlık rekor ihracatımız, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır'' dedi.

Girişimciliğin Önemi

Türkiye Girişimcilik Buluşması'na davete teşekkür eden Erdoğan, girişimcilik ödüllerinin 11'incisini almaya hak kazanan kurum ve kişileri tebrik etti. Girişimciliğin, Türkiye'nin karakteristik özelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Gelecek İçin Hedefler

Erdoğan, ''Bütün gayemiz, gençlerimize vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır'' diyerek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin, G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu belirtti.

Genç Girişimciler ve 21. Yüzyıl

''Genç girişimcilerimiz başta olmak üzere, sizlerin destekleriyle 21'inci yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağımıza inanıyorum'' diyerek, Türkiye’nin ekonomisini teknoloji, sanayi ve savunma alanlarında güçlendirme hedefini yineledi.