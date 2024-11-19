Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, İsrail'in Zulmüne Karşı Mücadeleye Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmüne karşı dünya genelindeki tutumun yetersiz kaldığını belirtti.

Dostlarımızla Birlikte Mücadele

Erdoğan, "İsrail'in zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı henüz koymuş değil, Türkiye olarak dostlarımızla el ele vererek bu mücadelemizi aynen sürdürüyoruz" dedi. Bu açıklama, uluslararası alanda yaşanan tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.