Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kredi Derecelendirmede Fark Yarattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Derecelendirme Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşları tarafından aldığı not artışına dikkat çekti. Özellikle dünyada bulunan üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'yi iki kez not artırarak desteklediğini vurguladı.

Türkiye’nin Ekonomik Gücü

Erdoğan, bu gelişmenin, Türkiye’nin ekonomik güç ve istikrar bakımından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. “Dünyada kredi derecelendirme kuruluşlarının 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz.” diyerek, Türkiye'nin uluslararası finansal arenadaki yerini pekiştirdiğini belirtti.

Kalkınma ve Yatırımlar

Bu durumun, yatırımcı güvenini artırdığını ve Türkiye’ye olan ilgiyi yineleyerek, doğrudan yabancı yatırımları teşvik edeceğine dair umut verdiğini sözlerine ekledi.