Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Lübnan'a Destek Vermeye Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın yanında durduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdürme kararlılığını vurguladı.

İnsani Yardımlar ve Destek

Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Lübnan'a yönelik insani yardım çalışmalarının devam edeceğini ve bu süreçte her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin bu duruşunun karşılıklı dayanışma açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.