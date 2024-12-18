Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Lübnan'a Destek Vermeye Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın yanında durduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdürme kararlılığını vurguladı.
İnsani Yardımlar ve Destek
Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Lübnan'a yönelik insani yardım çalışmalarının devam edeceğini ve bu süreçte her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin bu duruşunun karşılıklı dayanışma açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.