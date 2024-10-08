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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Bilimsel Yayın Hedefini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk üniversitelerinin bilimsel yayınlarda dünya çapında daha üst sıralara yükselmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Bilimsel Yayın Hedefini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilimsel Yayın Hedeflerini Belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk üniversitelerinin uluslararası bilimsel yayın sıralamalarında daha yukarılara çıkması gerektiğini ifade etti.

Umut Veren Gelişmeler

TEKNOFEST Adana etkinliğinde yaptığı konuşmada, Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türk üniversitelerine layık olan, bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır. TEKNOFEST Adana'daki manzara umutlarımızı daha da artırdı."

Bu açıklamalar, Türkiye'nin akademik alandaki hedeflerini uluslararası arenada daha rekabetçi bir şekilde sürdürme amacını taşıyor.

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