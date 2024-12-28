Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Jeopolitik Gücü Küresel Dikkat Çekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Jeopolitik Gücünü Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelindeki güç dengelerinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Rakipleri dahi Türkiye'nin jeopolitik gücünün farkında olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin bu konu üzerindeki sessizliğini eleştirdi.

Türkiye'nin Artan Etkisi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar." diyerek muhalefetin bu durumu yeterince öne çıkaramadığını vurguladı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası politikadaki etkisini ve muhalefetin eksik kaldığını ortaya koyuyor.