Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Küresel Siyasetteki Rolünü Vurguladı

Türkiye, Küresel Siyasetin Kutup Başlarından Biri Oluyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü günden güne güçlendirdiğini ifade etti. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda dünya genelinde köklü bir değişimin sancılarının yaşandığını dile getirdi.

Bölgedeki Savaşlar ve Sorumluluk

Erdoğan, bölgenin savaşlar ve çatışmalarla yanmakta olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak tarihi bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını koruma, sosyal barışı sağlamanın yanı sıra ülkenin hedefleri doğrultusunda ilerlemek için savaş verdiklerini dile getirdi.

“Esasen karşımızdaki bu tablo sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemlidir.” diyen Erdoğan, siyaset yelpazesinin neresinde olursa olsun herkesin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini ekledi. Erdoğan, millî meselelerde iktidar ve muhalefet ayrımının ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Barış ve Diplomasi Üzerine Vurgular

Erdoğan, barışın ve huzurun hâkim olmasını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. “İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz.” diyerek, sahada sükunetin sağlanması için tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini ifade etti.

“Türkiye, küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü günden güne güçlendirmektedir.” diyen Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki çatışmalara çözüm bulmak için yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Tüm Türkiye için Birlik Mesajı

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek adına kararlı olduklarını belirtirken, ülke içindeki muhalefeti de eleştirdi. “Geçtiğimiz 22 yıl boyunca yaptığımız her hizmeti bu zihniyete rağmen başardık.” diyerek, ülkenin tarihindeki en başarılı yıllarını yaşattıklarını vurguladı.

Eleştirilen İsimler ve Siyasi Gündem

Erdoğan, muhalefetin hastalıklı zihniyetinin etkilerini dile getirerek, yeni hezeyanlarla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. CHP'nin eski genel başkanına yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, bu kişinin geçmişte gerçekleştirdiği hataları hatırlatarak, “15 Temmuz darbe gecesi tankların arasında sıvışarak gittiği bir evde keyif kahvesi içti.” şeklinde açıklamalar yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.