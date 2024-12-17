Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, PKK ve DEAŞ ile Mücadelede Tek Ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Terörle Mücadeledeki Rolüne Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle yapılan mücadelenin önemine değinerek, "Türkiye, her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir" ifadesini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki çabalarının uluslararası platformda takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

NATO Müttefiki Olarak Türkiye'nin Önemi

Erdoğan, Türkiye'nin sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda NATO müttefiki olarak da belirleyici bir rol oynadığını vurgulayarak, "Yegane NATO müttefikidir" şeklinde konuştu. Bu bağlamda, Türkiye'nin güvenlik politikalarının uluslararası iş birlikleri açısından gerekliliğine de dikkat çekti.

Bu açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak için verdiği mücadelede kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.