DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.763.171,12 -5,39%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Rekorlarla Tarihe Geçiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetleri döneminde Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Rekorlarla Tarihe Geçiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hükümetleri döneminde "tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koştuğunu" ifade etti. Erdoğan, bu başarının tarihe altın harflerle yazılacağını vurgulayarak ülkenin gelişim sürecine dikkat çekti.

Rekorlar ve Başarılar

Erdoğan, Türkiye'nin sağladığı başarıların ulusal ve uluslararası düzeydeki etkileri üzerinde durdu. "Bütün alanlarda elde edilen sonuçlar, ülkelerimizi daha ileriye taşıyacak ve milletimizi gururlandıracaktır" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile Saygı Durdurdu
2
İsveçli Akademisyen Felicetti: 'İsrail, Lübnan'da 11 Bin Camiyi Yok Etti'
3
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 86. Yılı
4
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü Açılışı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Kararlılıkla Mücadele Ediyoruz

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek