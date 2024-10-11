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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Türk yatırımlarının artışını vurgulayarak işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin Sırbistan'daki yatırımlarının artış göstermekte olduğunu belirtti.

Yatırımlar ve İş İmkanları

Erdoğan, "Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu yatırımcılar, son 12 yılda önemli bir katma değer üreterek 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktılar," dedi. Ayrıca, Türk şirketlerinin Sırbistan'da yaklaşık 9,600 kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacmi

Ticaret hacimlerinin son iki yılda rekor kırarak 2 milyar doları aştığını söyleyen Erdoğan, "Hedefimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda Sırbistan makamlarıyla işbirliğimizi sürdüreceğiz," dedi.

Halkbank ve Ekonomik Güven

Halkbank'ın Sırbistan'ın ekonomik büyümesine katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yatırımlara olan desteğinin önemine değindi.

Turizmde İşbirliği ve Beklentiler

İki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin güçlendiğini belirten Erdoğan, bu yıl Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının geçtiğimiz yılki rekoru aşmasını umduğunu belirtti.

Yeni Anlaşmalar ve Gelecek Hedefleri

Forumu kapsayan 11 yeni anlaşma imzalandığını açıklayan Erdoğan, işbirliğinin güçlendirilmesi için gerekli iradenin var olduğunu ve gelecekte ortak projeler geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Katılımcılar ve İş Forumunun Önemi

Türkiye'den 150, Sırbistan'dan 180 katılımcının yer aldığı forum, yeni projelere kapı aralamak hedefiyle düzenlenirken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, yeşil ve dijital dönüşüm konularında ortak adımlar atma potansiyeline dikkat çekti.

Foruma Dışişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı gibi önemli isimler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş forumunun yeni fırsatlar doğurmasını diledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

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