Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Ticaretinde Yeni Rekorlar Açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan İlişkilerine Dair Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret ilişkilerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Kaydedilen Başarılar

Erdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı" şeklinde konuştu. Bu rakam, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenerek devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye ve Sırbistan Arasındaki İş Birliği Yükseliyor

Yılsonuna kadar daha fazla ortak projeye imza atılması planlanıyor. Bu durum, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın pekişmesine katkı sağlayacak.