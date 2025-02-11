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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Son 20 Yılda Büyümede Lider Ülkelerden Biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda yıllık ortalama %5 büyüme oranını yakaladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Son 20 Yılda Büyümede Lider Ülkelerden Biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyüme Oranı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda Türkiye'nin yıllık ortalama %5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkeden biri olduğunu vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansına dair dikkate değer bir başarıyı gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin Ekonomik Başarısı

Erdoğan, Türkiye'nin bu dönemde etkileyici bir ekonomik büyüme kaydettiğini belirterek, ülkenin gelişiminde elde edilen bu başarıların gelecekte daha da artacağına inandığını ifade etti. Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olması, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak gösteriliyor.

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