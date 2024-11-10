Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Tarihine Altın Harflerle Yazılacak Başarılar İmza Attı

Erdoğan'dan Türkiye'ye Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Konuşmasında Türkiye'nin, hükümetleri döneminde bütün alanlarda rekordan rekora koştuğunu belirtti ve tarihe altın harflerle yazılacak başarılar imza attığını ifade etti.

Atatürk ve Şehitler Anıldı

Erdoğan, konuşmasına, 86. vefat yılında Milli Mücadele'nin Başkomutanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak başladı. Ayrıca, bu toprakların vatan olarak kalması için mücadele eden ecdadı, kahraman şehit ve gazileri de andı.

Büyük ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. "Cumhuriyet Türkiye'si, bu topraklardaki ilk değil son devletimizdir. Türkiye'nin coğrafyası, Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a kadar uzanıyor. Bu gerçeğe her yurt dışı seyahatimizde tekrar tanıklık ediyoruz" şeklinde konuştu.

Son 22 Yıldaki Başarılar

Erdoğan, 3 Kasım 2002'de başlayan hizmet yolculuklarının 22 yılı geride bırakacağını hatırlatarak, bu süre zarfında Türkiye'ye sayısız proje ve yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vesayetle malul bir demokrasi yerine gerçek demokrasiyi egemen kıldıklarını ifade eden Erdoğan, koalisyon döneminin sona erdiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, Türkiye'nin gelişen ekonomisi, artan itibarı ve güçlenen askeri kabiliyetleriyle bölgesinin güven kaynağı haline geldiğini belirtti. "Türkiye Yüzyılı ülkümüz, sadece milletimiz arasında değil, gönül coğrafyamızda da beklentileri yükseltiyor" diyerek, ülkeye yönelik umutları boşa çıkarmayacaklarını açıkladı.

Küresel Saldırılara Karşı Mücadele

Cumhurbaşkanı, geçmişte yaşanan vesayet tuzaklarından, darbe girişimlerine ve terör saldırılarına karşı galip geldiklerini bildirdi. Özellikle 15 Temmuz gecesi yaşananların tarihi bir başarı olduğunun altını çizdi.

Teşekkür ve Vefa

Erdoğan, AK Parti hükümetlerinde görev almış ve Türkiye’nin kalkınması için çaba sarf eden herkese teşekkür etti. Vefat eden isimler için rahmet diledi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklerinden dolayı minnettarlığını ifade etti.

Yeni Dönem Siyaseti ve Hedefler

Son olarak, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirten Erdoğan, önümüzdeki dönem siyasetinin yol haritası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Terörün olmadığı, huzurlu ve güvenli bir iklim tesis etme hedefleriyle bu kararlılıkla yola devam edeceklerini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.