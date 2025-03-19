Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Tarımsal Hasılada Avrupa'nın Lideri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal üretiminin dünya genelindeki önemine dikkat çekti. Erdoğan, 'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye'nin, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sırada olduğunu ifade etti.

Tarımsal Üretimdeki Başarılar

Erdoğan, sürdürülebilir tarım politikalarının önemini vurgulayarak, Türk tarımının her geçen gün daha da güçlenerek ilerlediğini belirtti. Ülkenin tarımsal hasılasının artırılması için uygulanan projelerle birlikte, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin daha da ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Tarım Sektörüne Yatırım

Tarım sektöründeki yatırımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu alanda yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve Türkiye'nin tarım alanındaki hedeflerini gerçekleştirme yolunda kararlılıkla ilerlediğini ifade etti.