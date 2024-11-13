Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Müderrisgil'i kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. Müderrisgil ise Erdoğan'a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için teşekkür etti ve Türk tenisinin gelişimi için gösterdiği desteklerden ötürü tüm tenis camiası adına şükranlarını arz etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.