Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Terörle Mücadelede Dünyanın En Güçlü Ülkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurguladı, güçlü kabiliyetlerini dünya ile paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Terörle Mücadelede Dünyanın En Güçlü Ülkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki rolünü güçlü bir şekilde ifade etti. Erdoğan, "Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir," dedi.

Kararlılıkla Süren Mücadele

Erdoğan, mücadelenin sadece askeri alanda değil, aynı zamanda istihbarat ve diplomasi alanında da sürdürüldüğünü belirtti. Bu durumun, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

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