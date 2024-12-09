Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Terörle Mücadelede Kararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının ötesinde yeni terör çıbanbaşlarının ortaya çıkmasına göz yummayacağını açıkladı. Erdoğan, ülkenin güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılığımız asla azalmayacak dedi. Türkiye'nin, ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü unsura karşı gereğini yapacağını ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin bölgedeki terör faaliyetlerine karşı daha etkili bir strateji geliştireceğinin de sinyallerini taşıyor.