Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÜBA VE TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLLERİ TÖRENİ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle Suriye üzerinden bölgedeki gelişmelere işaret ederek, "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" sözleriyle uluslararası meselelerde Türkiye'nin rolünü vurguladı.

Çaresizlik Algısını Kırmak

Erdoğan, göreve geldikleri süreçte Türk toplumunda var olan "yapamayız" ve "başaramayız" algısını ortadan kaldırmak için çaba gösterdiklerini belirtti. "Zor da olsa, hamdolsun, öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmayı başardık" dedi.

Bilim ve Teknoloji Vizyonu

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bağımsızlığını korumak için orijinal fikirler geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekti. "Bilim ve teknoloji alanında da kendi rotamızı çizmeye mecburuz" ifadelerini kullanarak, bu alanlarda uluslararası standartlara ulaşmanın önemini vurguladı.

Türkiye'nin Bilimsel Altyapısı

Son 22 yılda bilimin altyapısını güçlendirmek için büyük adımlar atıldığını belirten Erdoğan, "32 bin 940 projeye 128 milyar lira destek sağladık" dedi. Üniversite sayısının 76'dan 208'e yükseldiğini ve Ar-Ge merkezi sayısının 1329'a çıktığını ifade etti.

Gençler ve TEKNOFEST

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen TEKNOFEST'e 790 binden fazla takımın başvurduğunu belirten Erdoğan, gençlerin bilimde ve teknoloji alanında cesaretlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Çağın gerisinde kalan değil, çağa liderlik eden büyük bir Türkiye hedefiyle ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Tarihi Misyon

Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alandaki duruşunu ve tarihi misyonunu hatırlatarak, "Kendi ülkelerine, başkalarının gözünden bakanlar bu durumu anlayamaz" dedi. Başarılarını görmezden gelenleri, içsel kaygılarıyla baş başa bırakacaklarını belirtti.

Bilim İnsanlarına Mesaj

Konuşmasının sonunda bilim insanlarına seslenen Erdoğan, "Sizler ülkemize ve insanlığa yeni ufuklar kazandırıyorsunuz" diyerek, 2053 ve 2071 vizyonuna katkıda bulunacaklarını belirtti.

Törenin Detayları

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve üst düzey bürokratlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca, Türkiye'nin ilk yerli ve milli rubidyum tabanlı atomik saati takdim edildi.