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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşmasını hedeflediğini açıkladı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine yönelik yapılan toplantılarda ticaret, yatırım ve iş birliği konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 23:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaret hacmimizde hedef 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artarak 10 milyar dolara ulaşmasını hedeflediğini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuşarak, ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İkili ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak. Tabii bu rakamın potansiyelimizin çok çok altında olduğunu inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin son yıllarda muazzam bir gelişme gösterdiğini ve 2022'de kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini ifade etti. İki ülke arasındaki temas ve ziyaretlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, ticari potansiyelin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir Ticaret Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin Özbekistan ile ilişkilerini yakından takip edecek ve iş birliğini artırmak için çaba gösterecek. 

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