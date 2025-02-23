Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi Trilyon Dolarlık Ekonomiye Taşıdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Erdoğan, "Daha fazla yatırım, üretim ve ihracat prensibiyle dolar cinsi milli gelirimizi 6 kat artırdık. Türkiye'yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdık" dedi.

Yatırım ve Üretim Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'yi büyütmenin yolunun daha fazla yatırım ve üretimden geçtiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

Ekonomik Hedefler

Sözlerine devam eden Erdoğan, Türkiye'nin küresel ölçekteki ekonomik konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yapılan yatırımların ve artan üretimin, ülkenin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırdığına dikkat çekti.