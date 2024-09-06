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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yeni Dönemi Başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 eğitim yılı açılışında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıttı ve çocukların geleceği için teknolojinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yeni Dönemi Başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Eğitim Yılı Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bu yılki eğitim modeli, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak adlandırıldı.

Yüzyılın Eğitim Modeli

Erdoğan, "Bu modelle çocuklarımızı zihni açık, ufku geniş, milli ve manevi değerlerle donanmış, bilgi ve çağın gerektirdiği becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Teknolojinin Rolü ve Sorumluluklar

Konuşmasında çocukların ruh ve beden sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, "Çocukları koruma noktasında herkesin tek yürek olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Ayrıca, teknolojinin faydalarıyla birlikte sorumluluklar olduğunu ve bu konuda ailelere ve öğretmenlere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

"Teknolojiyi esir alan bir çocuktan hayır gelmez"

Erdoğan, pek çok çocuğun sanal dünyayla gerçek dünya arasında denge kuramadığını dile getirerek, "Dijital teknolojilerle dengeli ilişki kuramayan çocuklarımız sağlık problemleri yaşıyor. Bu noktada hepimize sorumluluk düşüyor" dedi.

Yeni Dönem ve İlk Ders Zili

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle birlikte yeni eğitim yılının ilk ders zilini çaldı. "Zilin bugünün hatırası olarak kalacağını söyleyerek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi". Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de törende konuşma yaptı.

Yeni maarif modelinin, çocuklarımızın geleceğe daha güçlü adımlarla yürümesini sağlamak için hazırlandığını belirten Erdoğan, "Köklerden geleceğe" anlayışı ile bu modeli geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

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