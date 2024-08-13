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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Çankaya Köşkü'nde basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Katıldı

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Toplantının içeriği hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Bu tür üst düzey görüşmeler, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

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